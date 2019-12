Ventimiglia, scatta il conto alla rovescia per primo “Test Day” del Team Piegavalvole

Ventimiglia. Tutto pronto per il “1° Test Day” del Team Piegavalvole. L’evento motoristico andrà in scena domani, domenica prossima 15 dicembre in località Villatella. Precisamente in via Tenente Anfossi (tratto compreso tra fine centro abitato di frazione Sant’Antonio a inizio centro abitato di frazione Villatella), dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Durante questo lasso di tempo in quelle vie sarà vietato il transito tutte le categorie di veicoli.

Le iscrizioni sono ancora aperte, seguendo le seguenti regole: i posti sono limitati, quindi avranno la precedenza le vetture in configurazione rally e a seguire le stradali fino al raggiungimento del numero massimo di vetture ammesse. Sub precedenza a chi ha partecipato già agli altri eventi organizzati durante l’anno (quindi memorial Terrana, ronde Piegavalvole e motorshow Ventimiglia) partendo da chi ne ha fatti 3, poi 2, poi 1 sola.

Il costo dell’iscrizione per auto stradali è di 80 euro(40€ macchina + 40€ conduttore. Ogni eventuale conduttore in più per la stessa macchina 40€. Il navigatore che non può assolutamente guidare è facoltativo).

Il costo per le auto da rally è di 150€ (per le macchine da rally non è previsto nessun conduttore oltre a chi iscrive la vettura. Navigatore facoltativo).

È obbligatorio essere tesserati al team per la copertura assicurativa CSEN. Per le vetture da rally è obbligatorio il casco e l’abbigliamento FIA. Per le vetture stradali è obbligatorio il solo casco. All’atto dell’iscrizione è obbligatorio fornire documenti della vettura e patente di guida.

Ogni conduttore iscritto potrà usufruire del buffet gratuitamente. Per eventuali ospiti il costo è di 10€ (sarete dotati di braccialetti colorati per accedere all’area buffet). È assolutamente vietato consumare bevande alcoliche per chi deve guidare. Le vetture stradali partiranno ad un minuto l’una dall’altra e scenderanno compatte precedute e seguite dalle safety car. Le sole vetture da rally partiranno ad un minuto e giunte a fine percorso potranno percorrere anche la discesa sempre con partenza a un minuto per poi accodarsi alle stradali. Non saranno in nessun caso rilevati i tempi e stilata qualsivoglia classifica.

Gli uomini del Team Piegavalvole, presieduto da Nico Martinetto, nel novembre ppena trascorso hanno dato esempio di grande senso civico mettendosi a disposizione della città di Ventimiglia a titolo gratuito per ripulire e sistemare la strada che conduce a Villatella, invasa dai detriti lasciati da qualche incivile.