Ventimiglia, niente botti a Capodanno. L’ordinanza diventa permanente

Ventimiglia. Ordinanza permanente e quindi applicabile ogni anno sino a revoca. Ventimiglia dice basta ai botti di fine anno, petardi e fuochi pirotecnici. Per ragioni di pubblico interesse, dice l’ordinanza, è stato emanato in forma permanente un provvedimento idoneo a fronteggiare i fenomeni potenzialmente pericolosi del disturbo e del quieto vivere, ancorché nella città non siano stati segnalati episodi significativi, legati al lancio di petardi o altri oggetti pirotecnici, al fine di evitare possibili pericoli o semplice disturbo per le persone o per gli animali che frequentano gli spazi pubblici e/o di uso pubblico cittadino, che hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza. Sancito quindi il divieto di fare esplodere petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere in tutte le aree pubbliche nonché in quelle private se ciò produca conseguenze di qualsiasi genere o natura, che si ripercuotono sugli spazi pubblici del Comune di Ventimiglia, dal 23 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

Collateralmente alla citata ordinanza viene lanciato anche l’avvertimento del potenziale pericolo derivante dalle cosiddette “lanterne volanti” che vengono lanciate in aria con all’interno un lumino incendiato. Dalla Protezione civile, attraverso il consigliere Marcello Bevilacqua, viene lanciato l’avvertimento agli utilizzatori delle lanterne volanti del pericolo potenziale che una di essa precipiti creando un incendio involontario.

Le sanzioni per i trasgressori possono raggiungere i 500 euro.