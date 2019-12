Ventimiglia, motocarro si ribalta sottostrada, ma dentro non c’è nessuno

Ventimiglia. Un motocarro si è ribaltato in via Alborno, in frazione Latte a Ventimiglia.

È successo stamane. Ma quando sul posto sono giunti vigili del fuoco e carabinieri non hanno trovato nessuno né all’interno né all’esterno del mezzo. Resta dunque incerta la dinamica dell’incidente.

Il motocarro potrebbe essere finito da solo nella scarpata forse a causa di un cedimento del freno a mano.