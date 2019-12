Ventimiglia, l’amministrazione Scullino aderisce al bando per ottimizzare la connessione internet nelle scuole

Ventimiglia. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Scullino ha manifestato l’interesse al bando per ottimizzare la connessione internet mediante fibra per tutti gli istituti scolastici comunali presenti sul territorio.

Ad annunciarlo è l’assessore ai Servizi Sociali Mabel Riolfo che dichiara: «Attualmente sono presenti 18 connessioni internet presso sedi di istituzioni scolastiche. Trattandosi di connessioni di tipo elettrico in rame e non in fibra ottica pura, sarebbe opportuno migliorare il servizio per i nostri studenti, ma anche per i collegamenti amministrativi e didattici fruibili attraverso internet, attraverso un collegamento in pura fibra molto più performante».

Per questi motivo l’amministrazione Scullino ha voluto aderire alla costruzione del bando pluriennale dedicato alle scuole per la connessione alla banda larga promosso dalla Fondazione Carige. Conclude l’assessore Mabel Riolfo: «Un altro gesto a dimostrazione che siamo vicini ai problemi dei nostri studenti e di chi opera nella scuola, sempre alla ricerca di finanziamenti e contributi, perché purtroppo spesso noi amministratori non riusciamo a realizzare quello che vorremmo per carenza di risorse finanziarie».