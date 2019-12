Ventimiglia, la storia di Happy: cane maltrattato salvato dalla polizia e da volontari

Ventimiglia. La storia di Happy è una storia a lieto fine, come dice il suo nome: felice. Una storia d’amore che ha per protagonista un cane femmina e tanti esseri umani, alcuni buoni altri meno. La storia di Happy insegna l’importanza di non chiudere gli occhi; insegna che l’indifferenza uccide. La storia di Happy è la testimonianza di come una segnalazione, una denuncia, possano salvare una vita. Quella di Happy, appunto.

Happy è un bellissimo cane bianco che ha conosciuto la sofferenza e che oggi vive circondata d’amore. A segnalare la sua situazione, quando viveva legata a un palo, in mezzo ai rifiuti, denutrita e ricoperta di parassiti, è stata una ragazza coraggiosa, che ha chiamato il 112 (numero unico delle emergenze) chiedendo che quel cane venisse salvato. Immediato l’intervento di una volante del commissariato di polizia di Ventimiglia: gli agenti hanno preso il cane e lo hanno affidato a guardie zoofile e volontari della Lega del Cane di Ventimiglia.

La rinascita di Happy inizia così: grazie alla sensibilità di una giovane che ha chiesto aiuto dandole quella voce che lei non aveva, grazie a uomini in divisa che l’hanno tolta dal luogo in cui, molto presto, avrebbe trovato la morte, grazie a tante persone che le hanno mostrato il lato buono dell’essere umano e grazie alla volontaria Laura, che l’ha presa con sé, mostrandole i colori della vita.

Oggi Happy è salva. Ma ci sono tanti altri animali da salvare. Il messaggio del video realizzato dalla Lega del Cane di Ventimiglia è proprio questo: «Chiunque sia a conoscenza di un maltrattamento in atto, non si volti dall’altra parte, ma chiami il 112». Perché anche la vostra voce, può fare la differenza.