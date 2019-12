Ventimiglia, la riqualificazione del piazzale autostradale al vaglio del consiglio comunale

Ventimiglia. Si tratterà di bilancio, tributi locali e dell’approvazione del progetto per la riqualificazione del piazzale autostradale nel prossimo consiglio comunale ventimigliese. L’assise è fissata per il giovedì 19 dicembre, alle 20.30, nella sala consiliare del municipio di Piazza della Libertà.

Ecco l’ordine del giorno completo:

1) Lettura ed approvazione dei verbali del 25/11/2019;

2) Comunicazione dei prelievi da! fondo di riserva. art. 166 D.Lgs. 267/2000. e variazioni di bilancio di competenza della Giunta Comunale, art. 1 75. comma 5 bis. Ienera c), D.Lgs. 26 7/2000.‘

3) Ratifica della delibera di Giunta Comunale n 24 7 del 14/11/2019 bilancio di previsione 2019/2021 variazione n 7, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale art. 175, comma 4, d.lgs. 267/2000;

4) Ratifica della delibera di Giunta Comunale n. 256 del 28/11/2019 bilancio di previsione 2019/2021 variazione n. 8, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale art. 175. comma 4, d.lgs. 267/2000;

5) Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell ‘ar!. [94, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 26 7/2000 per sentenze esecutive;

6) Adeguamento del compenso del Collegio dei Revisori dei Conti; 7) Piano delle alienazioni definitivo 2020/2022;

7) Conferma aliquote e detrazioni impasta municipale propria (lMlD). aliquote servizi indivisibili (TASI), aliquote addizionale comunale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e conferma tariffe dell’imposta di soggiorno anno 2020;

9) Presa d’atto del costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per l’anno 2019 da finanziare con il gettito della TARI Approvazione aumento percentuale per l ‘anno 2020:

10) Bilancio di previsione 2020-2022 -Approvazione;

11)Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie Art. 20. D.Lgs. 175/2016 -Approvazione;

12)Approvazione del programma triennale 2020/2022 per l’affìdamento di incarichi di studio, ricerca o consulenza e collaborazione esterna:

13) Riqualificazione del Piazzale autostradale di Ventimiglia: Interventi di riqualificazione opere di completamento progetto definitivo proponente: soc. Autostrada dei Fiori S.p.A.. Adempimenti successivi alla delibera C.C. n I 8 del 27/04/2010. Provvedimenti conseguenti. Approvazione

