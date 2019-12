Ventimiglia, incontro annuale dei donatori di sangue della Fidas alla sala parrocchiale di Sant’Agostino

Ventimiglia. L’incontro annuale dei donatori di sangue della Fidas si svolgerà sabato 14 dicembre presso la Sala parrocchiale di Sant’Agostino alle 16,30.

Sarà l’occasione, anche da parte delle autorità, per ringraziare tutti i donatori che nel corso dell’anno hanno contribuito a fornire il sangue necessario per garantire le terapie agli ammalati degli ospedali. Seguirà aperitivo con consegna del pacco dono.

Per informazioni su come diventare un donatore sangue o di midollo osseo contattare i centri Fidas:

Imperia via don Abbo il Santo 12, 0183 296395

Sanremo via A.Manzoni 39, 0184576385

Ventimiglia via Brigate Partigiane 2D, 0184235279.