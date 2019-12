A Ventimiglia l’arte diventa social con un intento positivo: parlare di amore in ogni sua forma con l’intento di creare un’onda positiva in questa società sempre più mancante (ma sempre più affamata) di buoni sentimenti e buone azioni.

L’artista, Andrea Iorio, propone alle persone di partecipare alla sua performance facendosi una foto in mezzo alle sue sculture, “i Colossi Innamorati”, per manifestare il proprio amore, di qualsiasi genere esso sia.

Le opere, esposte in piazza Bassi (biblioteca Aprosiana) dall’8 dicembre, hanno già coinvolto tantissime persone che si sono fatte immortalare seguendo la proposta artistica di Iorio.

I Colossi rappresentano l’Essere Umano e il suo rapporto con la società; in quest’opera (con colori complementari) in uno c’è un po’ del colore dell’altro proprio come in due innamorati, tra i quali uno ha una parte dell’altro dentro di sé.

Iorio conclude con questa ciliegina un anno eccezionale di sue mostre personali a Varsavia e Mentone e dopo che le sue sculture sono state scelte come premi ufficiali del 26esimo Torneo Internazionale di Judo di Monaco.