Ventimiglia. Venerdì 13 dicembre alle alle 21 il Teatro comunale ospita, nell’ambito del calendario natalizio, è una delle serate di prosa fuori abbonamento, “Fiabe d’inverno”.

Sarà il gruppo di Lilia De Apollonia, il circolo Reading & Drama Ventimiglia, a far rivivere atmosfere fiabesche con intermezzi di musica in tema. In scena racconti teatralizzati, musica dal vivo e costumi per ogni particolare fiaba a tema.

Una colorata scenografia, opera grande formato del maestro Fabio Berro. Gli interpreti in costume, attori teatrali per passione, della provincia, più un romano originario del ponente, sono del gruppo Reading & drama, sempre fondato da Lilia molti anni fa, qui oltre che regista ed ideatrice, attrice.

Gli attori sono: Paola Bruno, Lidia Georghica, Paola Giolli, Enza Manna, Graziella Tufo e Jacopo Colomba, Marco Corradi, Fabrizio Clerici, Giancarlo Orengo e Toto Visconti. Ed i piccoli Riccardo Vescovi e Leonardo Mamaliga perché la serata sarà anche rivolta ai bimbi.

I musicisti, chitarra e voce, sono Mauro Crespi e Massimo Rebaudo del Berben Band, noto gruppo ponentino. Evento ad entrata libera voluto dall’amministrazione per le feste del Natale, per un pubblico vario nel calendario del comune per le feste natalizie, la spettacolo di teatro e musica avrà attimi di poesia e magia, di ironia a dramma, insieme di favole scelte da Lilia provenienti da vari continenti, adatte ad adulti ma anche ai bambini che si potranno così avvicinare alle fiabe vist e sentite dal vivo, fatto abbastanza raro, con intermezzi di musica d’autore pensata e scelta per l’evento, che è gratuito.