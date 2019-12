Ventimiglia, il Comune rileva biblioteca appartenente al compianto Angelo Maccario

Ventimiglia. Collane, riviste e romanzi: centinaia di titoli appartenenti al “Fondo Maccario” sono stati rilevati dal Comune di Ventimiglia dal patrimonio del giornalista ed esperto di teatro ventimigliese, Angelo Maccario, scomparso nel 2008 e la cui lunga attività di corrispondente per numerose testate gli ha portato prestigiosi riconoscimenti durante la lunga carriera.

Grazie alla sua grande passione per il teatro, Maccario è diventato uno dei maggiori riferimenti anche in ambito nazionale, entrando in possesso di una straordinaria raccolta personale di pubblicazioni eterogenee in materia, che gli eredi vorrebbero donare alla Città di Ventimiglia. L’acquisizione è avvenuta con nota della vedova, Ersilia Riva Maccario, che già in passato aveva proposto la donazione alla Biblioteca Aprosiana di via Garibaldi. Ma la proposta non ha avuto seguito a causa degli interventi di riqualificazione che hanno poi interessato l’edificio.

Vista la volontà della vedova di donare all’intera città il grande patrimonio librario, l’amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Scullino ha accettato di buon grado di acquisire la collezione, si legge «al fine di preservarla e renderla fruibile, eventualmente collocandola temporaneamente in uno locale del Teatro Civico (tra i cui fondatori tra l’altro, agli inizi del ‘900, fu proprio il nonno di Angelo), nell’attesa di spazio idoneo nella sede bibliotecaria del centro storico».

