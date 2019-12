Ventimiglia, festa tra ex allievi classe 86/87 e docenti dell’Istituto Marconi

Ventimiglia. Festa conviviale, ieri sera, tra ex allievi e docenti dell’Istituto professionale per il Commercio “Marco Polo”. Non si è ancora spenta l’eco della riuscita rimpatriata che si è tenuta attorno ad una gustosa pizza nel ristorante da Nicò, in località Porra.

Una cinquantina fra ex allievi e docenti della prima C dell’IPC “Marco Polo” nell’anno scolastico 86/87 hanno partecipato all’avvenimento ricco di simpatici confronti e riflessioni sul percorso di studio e di vita. Sentiti ringraziamenti sono stati indirizzati dai partecipanti alle promotrici e promotori, in primis Delia Penna e Angela Silvestro.

Non sono mancate le foto-ricordo, singole e di gruppo.