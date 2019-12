Ventimiglia, l’Emporio solidale raccoglie libri e giocattoli per i bambini bisognosi

Ventimiglia. Per aiutare le famiglie bisognose, l’Emporio della solidarietà in via Sottoconvento invita tutti a un gesto di beneficenza.

Bambini, famiglie, negozianti sono invitati a donare giocattoli, libri, colori e altro materiale ricreativo o scolastico.

Il materiale può essere portato dalle 9 alle 11, dal lunedì al venerdì, presso l’Emporio della solidarietà o, in alternativa, alla Spes Auser e ai Servizi Sociali di Vallecrosia, Camporosso e Bordighera.