Ventimiglia. «Sabato 21 dicembre un traliccio dell’Enel che si trova lungo l’argine a Varase, frazione di Ventimiglia è crollato portandosi dietro metà della strada e ringraziamo che nessuno stesse transitando in quel momento!» – fa sapere il Comitato di Quartiere.

«Il Comitato di Quartiere aveva più volte segnalato a tutti gli enti preposti, con protocolli e raccomandate, il problema arginatura e la continua erosione del fiume lungo quel tratto, ma nessuno si è mai mosso. Oggi la situazione è tale che, con le prossime piogge, crollerà ulteriore manto stradale con altri tralicci al seguito. Il rischio è quindi massimo per le persone che dovessero trovarsi nei pressi mentre l’intera frazione verrebbe totalmente isolata e, questa volta, si provocherebbe un black out anche in città.

Occorrono urgentemente interventi di arginatura lungo tutto il tratto in cui il fiume Roja attraversa il territorio della frazione Varase». Questo è l’accorato appello del Comitato di Quartiere di Varase.