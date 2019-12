Ventimiglia, conclusa la prima parte del X Progetto Biblioteca Aprosiana per le scuole

Ventimiglia. Si è conclusa oggi la prima parte del X Progetto Biblioteca Aprosiana per le scuole.

Con i laboratori che hanno coinvolto le due classi II della scuola primaria di via Vittorio Veneto sono terminati gli incontri dedicati a “Leggere è nella natura”.

A realizzare il loro primo libro illustrato, sulle orme di Padre Angelico Aprosio, si sono avvicendati circa 300 bambini complessivamente, accompagnati da oltre 40 insegnanti. Un successo clamoroso, che ha degnamente celebrato la prima cifra tonda raggiunta dall’importante istituto per la promozione della lettura e della letteratura per ragazzi diretta dall’insegnante scrittore Davide Barella, realizzato col Contributo del Comune di Ventimiglia e il Patrocinio di Nati per Leggere Liguria.

Continuano a gonfie vele invece, fino a marzo 2020, i progetti per i Nidi d’infanzia e per le famiglie in biblioteca.