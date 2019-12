Ventimiglia, il comitato di quartiere Magliocca Gallardi incontra l’amministrazione comunale

Ventimiglia. Si è svolto martedì sera a Palazzo, l’incontro tra il Comitato di quartiere Magliocca Gallardi, presieduto dall’avvocato presidente Davide Condrò, il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino e una delegazione della maggioranza formata, tra gli altri, da Andrea Spinosi, presidente del Consiglio comunale e dai consiglieri Marcello Bevilacqua, Eleonora Palmero e Roberto Nazzari.

Il comitato ha mostrato all’amministrazione il cosiddetto ‘libro bianco’, una lunga lettera contenente tutti gli interventi da attuare per migliorare la vita del quartiere.

«E’ stato un incontro proficuo, durato circa un’ora e mezza e durante il quale l’amministrazione ha dato ampia disponibilità – ha dichiarato l’avvocato Condrò -. Abbiamo illustrato le condizioni in cui versano le strade del nostro quartiere, intervenendo anche su sicurezza e illuminazione. Come comitato siamo fiduciosi in un tempestivo intervento del Comune, per risolvere almeno le problematiche principali».

Tra Comune e Comitato è stato preso un accordo per incontrarsi con cadenza semestrale.

Inoltre, ha aggiunto il presidente del Comitato: «Abbiamo insistito sul discorso dell’ampliamento del gas di città e il Comune si è impegnato a scrivere a Italgas, per predisporre la distribuzione in tutte le zone: da via Gallardi, a Due Camini, Sant’Anna e San Lorenzo, Seglia, località Pedaigo e Forte San Paolo. Sulle ex scuole di San Bernardo e San Lorenzo, il Comune ha detto di volerle vendere. Si è anche parlato di un esproprio di alcuni terreni per allargare la strada».