Ventimiglia. Abbasserà le serrande il 31 dicembre, dopo 41 anni di attività, il negozio Casaviva, in via Chiappori, gestito dai coniugi Ramella, Roberto e Gianfranca. In segno di ringraziamento per il loro lavoro, a nome dell’amministrazione comunale, l’assessore al Commercio Matteo De Villa ha donato ai titolari una pergamena accompagnata da un omaggio floreale.

«Un ringraziamento ai coniugi Ramella Roberto e Gianfranca titolari di Casaviva che con la loro attività sono stati parte integrante della storia della nostra città – si legge – Una preziosa memoria, un esempio da trasmettere per il futuro commerciale della città di Ventimiglia».