Ventimiglia Calcio, le partite del fine settimana

Ventimiglia. Pur senza pubblico (il Morel è off-limits per questioni di sicurezza), il derby di Promozione tra Ventimiglia e Camporosso si annuncia caldissimo. Entrambe le squadre hanno urgente necessità di aggiudicarsi tre punti: i granata devono uscire da una fase altalenante che li ha relegati a metà classifica, il Camporosso naviga in cattive acque anche se deve recuperare due partite. Per non parlare della storica rivalità tra i due club e di un bel gruppo di ex in campo (Trotti, Calcopietro, Stamilla, Musumarra, tanto per fare qualche nome).

Di notevole interesse anche il campionato juniores: il Ventimiglia, primo in classifica, ospita la Dianese&Golfo quarta in graduatoria. Non bisognerà distrarsi perché le due compagini che inseguono i granata (Veloce e Taggia) sulla carta hanno avversari meno forti. Quanto agli under, le squadre granata affronteranno la Villanovese (17), il Ceriale (16) e il Borghetto (15).

Gli esordienti saranno alle prese con Ospedaletti (2007) e Sanremese (2008), i pulcini con Virtus (2009) e Taggia (2010).