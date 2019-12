Ventimiglia Calcio, le giovanili lanciano tanti palloncini in ricordo di Brogna

Ventimiglia. Fine settimana delle giovanili caratterizzato non tanto dai risultati quanto dal cordoglio per la scomparsa del dirigente Massimo Brogna, morto nei giorni scorsi a soli 54 anni.

Tutte le squadre (anche in Promozione e nel campionato juniores) hanno giocato con il lutto al braccio osservando un minuto di silenzio all’inizio degli incontri. Lanciati inoltre dei palloncini colorati e firmati dai ragazzi, una sorta di ultimo saluto a colui che è volato in cielo.

Ed eccoci ai risultati. Gli allievi under 17 si sono imposti sull’Andora (3-0), reti di Boetto, Croese e Brogna. Sconfitti gli under 16 sul campo di Pietra Ligure (3-1), rete granata di Eremita. Travolgente vittoria degli under 15 con il Camporosso. Finale 11-1, da segnalare il poker di Schittzer.

Gli esordienti 2007 hanno pareggiato con il Don Bosco Vallecrosia Intemelia (2-2), i 2008 hanno invece espugnato il campo dell’Ospedaletti (1-2). Infine i pulcini non sono andati oltre il pareggio con il Bordighera, mentre i 2010 sono usciti sconfitti dall’incontro con l’Imperia.

Lunedì i pulcini 2009 granata hanno recuperato una partita col Camporosso, conclusasi 3-0 per il Ventimiglia.