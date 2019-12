Ventimiglia Calcio, la pioggia mette in crisi i tornei giovanili

Ventimiglia. Un fine settimana caratterizzato da tanta pioggia che ha reso complicato anche lo svolgimento dei tornei giovanili. Due partite sono state rinviate (2008 e 2009), altre sono state giocate in condizioni difficili.

E vediamo i risultati. Gli under 17 hanno ospitato il Taggia ma sono usciti sconfitti (1-2), non è stato sufficiente il gol di Mei per agguantare almeno un pareggio.

Sconfitta anche per gli under 16 nella trasferta a Cairo. Finale: 2-0 per la Cairese. Larghissima vittoria casalinga, invece, degli under 15 contro il Baia Alassio.

Gli esordienti 2007 si sono imposti sul terreno dell’Atletico Argentina (2 tempi a 3), grazie ad una rete del granata Ferrante. Infine i pulcini 2010 si sono dovuti piegare al Camporosso sul terreno del Morel (un tempo a 2).