Ventimiglia Calcio, la juniores travolge Speranza

Ventimiglia. La juniores del Ventimiglia travolge la Speranza (6-0) e conferma il primo posto in classifica, anche se la Veloce non molla la presa: vincendo col Taggia i savonesi continuano a tallonare ad un punto i granata. Ma la lotta per il primato sembra ormai un affare tra le prime due della classe.

Davvero senza storia la partita con la Speranza. Il Ventimiglia, dopo il primo gol a quarto d’ora, ha preso in mano le redini del gioco segnando a scadenza regolare sino alla fine dell’incontro. Da segnalare le doppiette di Sparma e Verbicaro, il ritorno al gol di Currò e Uberti.

Ventimiglia Calcio-Speranza 6-0

Reti 15′ e 25′ Sparma, 43′ e 57′ Verbicaro, 80′ Currò, 85′ Uberti

Ventimiglia Calcio: A.Macrì, Pecoraro, Micu, Scortichini, A.Sammartano, Bestagno, Sparma, Maccapani, Verbicaro, Morabito, Currò. A disposizione: Saccani, Fazzari, Vagnetti, Cioffi, Vinciguerra, Uberti, Occhipinti, Gandolfi, Falone

Speranza: Briano, Accatino, De Domenico, Tota, Rivera, Podestà, Molanu, Rocca, Staibano, Fontana, Manassero. A disposizione: Kolpepas