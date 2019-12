Ventimiglia Calcio, la juniores pareggia con la Dianese&Golfo

Ventimiglia. La partita tra la juniores del Ventimiglia e quella della Dianese&Golfo non sfugge alla regola numero 1 del calcio: se l’incontro lo puoi chiudere e non lo fai, finisce che lo pareggi, se va bene. Altrimenti lo perdi. Applicando la regola al caso concreto, i granata hanno avuto mille occasioni per vincere il match con i dianesi e invece il risultato finale è stato 2-2.

I granata hanno cominciato bene, andando subito in gol con Fazzari. Poi hanno spadroneggiato per tutto il primo tempo, chiuso in vantaggio. Nella ripresa la Dianese ha prima pareggiato, poi di nuovo ha raggiunto il Ventimiglia che si era portato, nel frattempo, sul 2-1 con Verbicaro. «Un pari – commenta il coach del Ventimiglia, Bevilacqua – che ci sta un po’ stretto, ma nel calcio chi sbaglia paga…».

Prossimo impegno dei granata, la trasferta in casa del Taggia. La squadra tabiese ha appena scavalcato il Ventimiglia in vetta alla classifica, lo scontro al vertice probabilmente dirà quale piega è destinato a prendere il campionato.

Ventimiglia Calcio-Dianese&Golfo: 2-2

Reti: Fazzari 7′ (V), Verbicaro 70′ (V), Gashi 65′ e 71′ (D&G)

Ventimiglia Calcio: Zunino, Carminati, Pecoraro, Scortichini, A.Sammartano, Bestagno, Currò, Falone, Verbicaro, Maccapani, Fazzari. A disposizione: A.Macrì, G.Macrì, Cordì, Cioffi, Vagnetti, Uberti, Occhipinti, Gandolfi, Baldè.

Dianese&Golfo: Bregasi, Morini, Cardone, Benini, Abbatemarco, Giannatasio, Neyra Gomez, Minasso, Gashi, Talladira, Ferrara. A disposizione: Dell’Oriente, Ognibene, Not, Berisha, Fatnassi, Sanago, Pala, El Elimy, Macaluso.

(Video di franKone Foto Video)