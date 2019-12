Ventimiglia Calcio, la juniores espugna Taggia e torna in vetta

Ventimiglia. Grande prova della juniores granata che espugna il Marzocchini di Taggia e si riporta in testa alla classifica. Finale: 1-4 per il Ventimiglia. La vittoria è dedicata a Gregorio Brogna, allievo il cui padre è scomparso in settimana.

Mister Bevilacqua si complimenta con i suoi ragazzi per la «partita interpretata in maniera devastante» ma anche con i giocatori del Taggia per la correttezza in campo. Prossimo impegno dei granata contro la Speranza.

Ed eccoci alla cronaca. Apre le danze Sparma con un sinistro che batte Calcina al termine di una bella azione personale. Raddoppia Verbicaro: tapin vincente a conclusione di uno slalom di Fazzari sulla fascia sinistra.

Si va al riposo sullo 0-2, all’inizio della ripresa è ancora Sparma a realizzare con un gran tiro da fuori area. La quarta rete arriva da Falone, punizione imparabile “alla Mihajlovic”.

Il gol del Taggia arriva solo alla metà del secondo tempo, Sina è bravo a impadronirsi di un retropassaggio sbagliato della difesa granata e a battere il portiere del Ventimiglia.

Taggia-Ventimiglia Calcio 1-4

Reti: Sparma al 7′ e 49′, Verbicaro 9′, Falone 53′, 68′ Sina

Taggia: Calcina, Orsetti, Rastello, Lanteri, Stella, Crespi, Gjeci, Codeglia, Ferrigno, Sina, Cosenza. A disposizione: Nardelli, Cavarero, Rossi, Bergamo, Granchelli, Sadki, Attene. Allenatore: Boeri

Ventimiglia Calcio: A.Macrì, Carminati, Micu, Scortichini, A.Sammartano, Bestagno, Sparma, Falone, Verbicaro, Morabito, Fazzari. A disposizione: Saccani, G.Macrì, Maccapani, Cioffi, Pecoraro, Uberti, Occhipinti. Allenatore: Bevilacqua.