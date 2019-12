Ventimiglia Calcio, la juniores espugna il campo del San Filippo Neri

Ventimiglia. La juniores del Ventimiglia Calcio espugna il campo del San Filippo Neri (0-3) e raggiunge la vetta della classifica in solitaria: 22 punti contro i 19 della Veloce sconfitta dall’Atletico Argentina. Da non perdere di vista il Taggia terzo in graduatoria con 18 punti e una gara da recuperare. Prossimo impegno dei granata con la Dianese&Golfo.

La partita di Albenga ha fatto registrare un primo tempo equilibrato e chiuso a reti inviolate anche grazie ad alcune parate di Zunino. Nella ripresa i granata salgono in cattedra e vanno subito in rete con Verbicaro. Il bis arriva grazie a Morabito in seguito ad angolo. Ed è ancora Verbicaro a portare a tre i gol granata, il quale ha finalizzato una bella azione impostata da Currò.

Commenta mister Bevilacqua: «Era importante ripartire dopo la sconfitta di Carcare e dopo lo stop di sabato scorso. Poi il risultato della Veloce ci ha aiutato, ora ci godiamo la soddisfazione di essere primi da soli».

San Filippo Neri-Ventimiglia Calcio 0-3

Reti: 50′ e 80′ Verbicaro; 70′ Morabito

San Filippo Neri: Sappa, Furfaro, Curti, Tumbarello, Damiello, Garofano, Bonfante, Vignati, Hana, Ardoino, Lo Presti. A disposizione: Dell’Isola, Giusto, Sportelli, Filip, Sorgi, Farini, Vindrola, Manfredini, Cormiati, Bonfante.

Ventimiglia Calcio: Zunino, Carminati, Pecoraro, Scortichini, Sammartano, Bestagno, Currò, Falone, Verbicaro, Morabito, Fazzari. A disposizione: A.Macrì, G.Macrì, Cioffi, Vagnetti, Uberti, Saccani, Gandolfi, Baldè.