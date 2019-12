Ventimiglia Calcio, la juniores doma il Legino e resta in vetta

Ventimiglia. Una doppietta di Verbicaro e un gol di Occhipinti sono stati sufficienti alla juniores granata per domare il Legino e mantenere il primo posto in classifica con 29 punti.

Nel 2019 c’è ancora in programma una partita con la Speranza: come dice mister Bevilacqua, «serve un’altra vittoria per passare un bel Natale».

La partita con i savonesi del Legino era in realtà in programma lo scorso 23 novembre ma era stata annullata – come molte altre – a causa dell’allerta-meteo.

L’incontro del Morel è stato aperto da un tapin vincente di Verbicaro che ha finalizzato al meglio un passaggio di Sparma. La seconda rete è arrivata soltanto nella ripresa. Ad ispirare ancora una volta il gioco del Ventimiglia è stato Sparma: bella azione sulla sinistra, cross e ancora una volta Verbicaro batte Costanzo. Al 75′, su cross di Gandolfi, Occhipinti taglia sul primo palo e realizza di tacco.

La partita si conclude sul 3-0. Da segnalare anche due traverse dei granata, centrate da Scortichini e Occhipinti.

Ventimiglia Calcio-Legino 3-0

Reti: 7′ e 60′ Verbicaro, 75′ Occhipinti

Ventimiglia Calcio: A.Macrì, Carminati, Pecoraro, Scortichini, A.Sammartano, Bestagno, Sparma, Falone, Verbicaro, Morabito, Fazzari. A disposizione: Saccani, G.Macrì, Maccapani, Cioffi, Currò, Uberti, Occhipinti, Gandolfi, Vinciguerra.

Legino: Costanzo, Amoretti, Boemi, Perria, Ndoya, Bovero, Fabbiani, Manfrini, Murena, Amato, Rognoni. A disposizione: Fazzina, Ciciliot, Berardi, Pacini.