Ventimiglia Calcio, i granata bloccano il Taggia

Ventimiglia. Il Ventimiglia ferma il Taggia capolista (1-1) al termine di una partita giocata bene e che poteva fruttare ai granata addirittura tutta la posta in palio. Ancora una volta in gol è andato Salzone, che sale a nove centri stagionali.

Il club del presidente Savarino ora è a 17 punti nella classifica di Promozione mentre continua il ciclo di ferro cominciato con il Taggia. In arrivo al Morel altre due prime della classe, il Varazze (recupero di mercoledì) e la Sestrese (domenica prossima).

L’incontro del Marzocchini comincia con un atterramento in area di Salzone. I granata invocano invano il rigore. Al quarto d’ora anche Ventre ha una palla-gol ma Pronesti ci mette una pezza. Per quasi tutto il primo tempo il Ventimiglia blocca il Taggia nella sua metà campo e a cinque minuti dal riposo Salzone, servito alla perfezione dal solito lancio di Ventre, porta i granata in vantaggio.

Il primo tempo si chiude sullo 0-1. Nella ripresa il Taggia ritrova l’orgoglio della capolista mentre il Ventimiglia si difende ordinatamente, senza mai rischiare molto. Al 73′ i padroni di casa vanno in vantaggio: in seguito ad un’errore in uscita, i granata si trovano sbilanciati in avanti. Ne approfitta Gambacorta: 1-1.

Il Ventimiglia ha ancora due occasioni-gol: prima Musumarra centra la traversa, poi un tiro di Ventre viene fermato sulla linea da Cadenazzi, a portiere ormai battuto. E il risultato non cambia più.

Taggia-Ventimiglia Calcio 1-1

Reti: Salzone (V) 40′, Gambacorta (T) 73′

Taggia: Pronesti, Travella, Cadenazzi, Tarantola, Ravoncoli, Fiuzzi, D’Amico, Gerbasi, Cuneo, Miceli, El Kamli. A disposizione: Munafo, Cavicchia, Minghinelli, Gallo, Ferrigno, Conrieri, Cutellé, Gambacorta, Celotto

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio, Peirano, Serra, Leggio, Musumarra, Salzone, Scappatura, Trotti, Eugeni, Ventre, Addiego. A disposizione: Zunino, Sparma, Rea, Oliveri, Gallo, Serpe, Calcopietro, Micu, Morscio

(Video di franKone Foto Video)