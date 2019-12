Ventimiglia Calcio, fine anno con il botto per le giovanili

Ventimiglia. Le giovanili del Ventimiglia Calcio chiudono in bellezza l’ultimo week-end calcistico del 2019, anche se alcuni recuperi sono ancora in programma. Bilancio: tante vittorie e una sola sconfitta.

Gli allievi under 17 si sono imposti sulla Dianese&Golfo con il risultato di 2-1, reti granata di Saccà e Mei.

Non altrettanto bravi sono stati gli under 16 nella trasferta di Celle contro il Riviera del Beigua. E’ finita 5-0 per i padroni di casa. Gli under 15 del Ventimiglia si sono affermati nello scontro al vertice con l’Imperia (4-0).

Gli esordienti granata 2008 hanno battuto il Dolceacqua (2-1), notevole anche l’affermazione (2-1) sulla Dianese&Golfo dei pulcini 2010, un gruppo che sta crescendo molto bene.