Ventimiglia Calcio, dal Camporosso arriva in prestito Luca Calcopietro

Ventimiglia. Il Ventimiglia Calcio ha tesserato Luca Calcopietro, centrocampista in arrivo (prestito) dal Camporosso.

Classe 1990, Calcopietro ha iniziato la stagione in Val Nervia poi – con la riapertura delle liste – è potuto passare con i granata. Un elemento di interesse in più per il derby tra le due società in programma al Morel domenica prossima (ore 15).