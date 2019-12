Ventimiglia Calcio-Camporosso si gioca a porte chiuse

Ventimiglia. Si giocherà a porte chiuse il derby Ventimiglia Calcio-Camporosso in programma domenica al Morel. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza pubblica relativi alla tribuna del campo sintetico e al serbatoio di gpl del Morel.

E’ probabile che lo stadio di Peglia resti off-limits al pubblico per alcune settimane, il tempo necessario per trasferire il serbatoio di gas. Poi le partite della prima squadra si disputeranno sul campo in erba, mentre il sintetico resterà a disposizione delle giovanili (ma con la tribuna chiusa).

Inutile aggiungere che per tornare completamente agibile il Morel dovrà essere interessato da un’urgente serie di lavori da parte del Comune (è stato richiesto un finanziamento di 150 mila euro al Credito Sportivo).