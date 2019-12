Ventimiglia. In occasione delle festività natalizie, Pasta Fresca Morena sta organizzando un grande evento presso il punto vendita di Via Aprosio 21/c Ventimiglia.

Nelle giornate di giovedì 19, venerdì 20, sabato 21 dicembre in collaborazione con Sefietime verranno installati in negozio 2 maxischermi, una telecamera, una stampante e un collegamento internet con la possibilità di scattare i vostri selfie e ritrovate le vostre foto direttamente su tutti i canali social del noto pastificio oltre ad avere la stampa.

«A tutti coloro che verranno a trovarci – ci ricorda Ramon Bruno, per farsi per scattare una foto per Natale, verrà consegnato un simpatico gadget in omaggio (fino ad esaurimento scorte). Cosa state aspettando? Passate in negozio con il vostro profilo migliore e sarete protagonisti per un giorno con Selfietime».