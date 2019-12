Ventimiglia. Venerdì 20 e sabato 21 dicembre la “Lega del Cane” allestirà un banchetto con tante idee regalo per Natale. I proventi saranno destinati al canile-gattile di Ventimiglia, gestito interamente da volontari. Venerdì il banchetto sarà allestito nei pressi dell’Unicredit in via Repubblica, mentre sabato i volontari si sposteranno davanti alla banca San Paolo, sempre nella stessa via.

Tra gli articoli acquistabili: sciarpe e cappellini in lana, targhette in legno, gadget natalizi. Inoltre biglietti di auguri e i calendari 2020.