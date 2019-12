Ventimiglia, applausi per lo spettacolo “Fiabe d’inverno” del Reading & Drama

Ventimiglia. Un folto pubblico ha riempito il teatro comunale per la serata “Fiabe d’Inverno” ideata e con la regia di Lilia De Apollonia. Lo spettacolo di prosa con musica, nel cartellone del comune intemelio per le feste natalizie, è stato applaudito ed ha divertito il pubblico con una serie di favole messe in scena e musica e canzoni dal vivo.

Gli attori del circolo Reading & Drama - Ventimiglia hanno interpretato favole di Andersen, Calvino, Rodari, di autori sconosciuti dalle Mille e una notte e di altre etnie, in costume per ogni racconto. Il vicesindaco Bertolucci si è detto molto soddisfatto per la riuscita delle serate fuori abbonamento, questa era la terza, da lui scelte.

Apprezzato il duo musicale, Mauro Crespi e Massimo Rebaudo dei Berben Band, che ha cantato e suonato brani appositamente scelti, il tutto pensato per una serata d’inverno a teatro tra grandi autori europei ed italiani, leggende e fiabe da paesi lontani spesso sconosciute ma da atmosfere incantate, a volte anche comiche,con brani appositamente scelti tra musica e canzoni d’autore in tema.

Con 10 attori del gruppo di Lilia, il circolo Reading & Drama, sempre fondato da lei molti anni fa, qui attrice e regista, era formato da: Paola Bruno, Lidia Gheorghica, Paola Giolli, Enza Manna, Graziella Tufo, Fabrizio Clerici, Jacopo Colomba, Marco Corradi, Giancarlo Orengo, Toto Visconti ed il piccolo Leonardo Mamaliga.

La serata voluta dall’amministrazione per un pubblico di ogni età, dato che le favole sono state teatralizzate dalla regista per una platea ampia, nel periodo del Natale, col gruppo Reading & Drama, avrà una sorta di replica, anche se con fiabe e canzoni diverse, a Vallecrosia il 5 gennaio.