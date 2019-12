Ventimiglia alla prova del rilancio economico, l’assessore De Villa: «Obiettivo posti di lavoro»

Ventimiglia. Il giorno dopo l’annuncio del sindaco Scullino sulle trattative per definire il nuovo accordo di programma con le Ferrovie dello Stato, definite dal sindaco molto collaborative e disponibili ad andare incontro alle esigenze della città nella definizione del destino che dovranno avere queste aree e in particolare il Parco Roja, 300.0000 metri quadrati che potranno cambiare l’economia di tutto il comprensorio intemelio e dopo aver incontrato le associaizoni cittadini dei commercianti e artigiani, ma anche le associazioni sindacali, interviene l’assessore alle attività produttive Matteo De Villa: «Si deve prendere atto che le attività commerciali in centro città sono ancora in difficoltà, la situazione di crisi, che ormai si protrae da oltre dieci, non è ancora terminata anche se prendiamo favorevolmente atto, che vi è una stabilizzazione: nel senso che la crisi, partita nel 2008, ha sì portato grosse difficoltà alle imprese commerciali, ma oggi c’è una lievissima ripresa, anche se non ancora sufficiente a colmare le perdite subite in questi anni».

Quali sono strategie e obiettivi del Comune? «Stiamo programmando, ad ampio raggio, ogni iniziativa che possa portare un vero rilancio economico. Puntiamo su tre linee guida principali: la prima è quella del porto turistico, che aprirà parzialmente nei primi mesi del 2020 e per il quale ci aspettiamo l’inaugurazione in estate. Seconda linea guida è quella di puntare sul rilancio e sul recupero delle aree ferroviarie e in questa direzione abbiamo già ottenuto dalle Ferrovie dello Stato, oltre all’ex stazione di Bevera, anche le aree dismesse situate dietro la stazione ferroviaria, pari a sedicimila metri quadrati, dalle quali potremo immediatamente ricavare un parcheggio, in pieno centro, da non meno di trecento posti».

E prosegue: «La terza linea guida è quella di attrarre investitori stranieri, oltre a quelli monegaschi o come l’olandese Robert Thielen. Pertanto abbiamo sottoscritto un accordo con le Camere di Commercio di Imperia e Savona e con quella di Nizza, per avviare su Ventimiglia una sede che attragga capitali stranieri e investire nello sviluppo di una zona economica speciale, in ampliamento all’attuale zona franca urbana. E’ arrivato il momento di partire con il rilancio sociale ed economico della città”. Nei prossimi 5 anni arriveranno molti nuovi posti di lavoro, questo è l’obiettivo dell’amministrazione Scullino».