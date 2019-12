Ventimiglia, agente della Stradale fuori servizio sventa furto al supermercato

Ventimiglia. Stava facendo la spesa con la sua famiglia, quando si è accorto che un uomo stava rubando bottiglie di birra tra gli scaffali: Alessandro S., agente della polizia stradale di Ventimiglia, non ci ha pensato un attimo e nonostante fosse fuori servizio ha avvicinato il ladro e lo ha bloccato, provvedendo anche a chiamare una pattuglia di rinforzo.

E’ successo intorno alle 17,30 all’Eurospin di Roverino. Accortosi del furto, il poliziotto ha agito con grande professionalità: con grande calma, per non spaventare i presenti, ma con un intervento deciso, l’uomo ha fermato il ladro prima che potesse rubare altro e darsi alla fuga.

Nel frattempo sul posto è sopraggiunta una pattuglia di polizia, ma le manette non sono scattate: per evitare altri guai, l’uomo fermato ha deciso di pagare per il maltolto.