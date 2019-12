Vallecrosia. Il Family Band Gospel Choir conclude alla grande il 2019. Una parte del coro gospel ponentino ha avuto l’onore di partecipare, con una rappresentanza dell’Italian Gospel Choir, alle registrazioni di alcune trasmissioni Mediaset: “Chiambretti”, “Striscia la notizia”, “La Repubblica delle donne” e “Verissimo”.

Un’occasione unica per il coro imperiese: «Potrete vedere e ascoltare vari brani cantati dalla Nazionale del Gospel proprio durante le trasmissioni in onda nel periodo di Natale – fa sapere Sonia Aloi del Family Band Gospel Choir – Siamo apparsi sabato 21 dicembre alle 16 su “Verissimo”, in onda su Canale 5, in questi giorni appariremo su altri programmi televisivi di Mediaset».

La vigilia di Natale e il 25 dicembre il coro di Vallecrosia apparirà su “Striscia la Notizia”, in onda alle 20.30 su Canale 5, mentre venerdì 27 dicembre sarà a “La Repubblica delle donne”, in onda su Rete 4 dalle 21.20.

Il Family Band Gospel Choir inizia bene anche l’anno nuovo: il 1 gennaio dalle 21, canterà al concerto di Capodanno con Italian Gospel Choir su Radio Monte Carlo, mentre venerdì 3 gennaio sarà nuovamente su “La Repubblica delle donne”.

I coristi del Family Band sono stati felici di fare anche questa esperienza, dopo aver preso parte al prestigioso concerto dell’Italian Gospel Choir a Montecarlo, andato in scena lo scorso 13 dicembre al Grimaldi Forum di Montecarlo, presentato da Ezio Greggio.

Sono state scelte per partecipare alle trasmissioni di Mediaset, insieme alla rappresentanza di vari cori di tutta Italia: Sonia Aloi, Sabrina Pietrantonio, Pina Ambesi, Giusy Balsamo, Antonella Sclafani, Anna Lovece e Giuliana Amoretti.