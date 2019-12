Vallecrosia, inizia la rassegna natalizia “Aspettando il Natale 2019″

Vallecrosia. Sabato 7 dicembre alle 16, nella Sala polivalente comunale, nell’ambito della rassegna culturale “Aspettando il Natale 2019″ organizzata dal Comune di Vallecrosia si terrà la presentazione del libro Il forno di Realdo, autori vari a cura di Loretta Marchi, pubblicato dall’Associazione “Realdo vive”, introdurrà la scrittrice Paola Maccario.

Si tratta di “Diciotto scrittori che narrano in un volume il borgo di Realdo e la sua montagna, per far conoscere le peculiarità di uno dei più affascinanti paesi dell’entroterra ligure, posto a chiusura dell’alta Valle Argentina, a più di 1000 metri di altezza. ….”. Si tratta della raccolta di diciotto contributi di altrettanti autori, sedici racconti e due poesie, ambientati a Realdo o più genericamente nel territorio alpino tra Piemonte, Liguria e Francia, la così detta “Terra Brigasca”. Racconti di fantasia, noir, cronaca del passato, insomma una variegata e ricca rappresentazione delle suggestioni del nostro ambiente. La letteratura come veicolo di conoscenza della nostra realtà, passata e attuale.

La presentazione avrà un prologo alle alle 15, sul Lungomare G. Marconi, con una sorpresa artistica curata dall’Amministrazione Comunale nella nuova area ludica dedicata alla Terza Età. Si tratta di un’area verde attrezzata, nei pressi della foce del torrente Verbone, dove di norma le persone non più giovani si radunavano a giocare a carte e a conversare. L’area è stata fortemente riqualificata in questi ultimi mesi e, oggi, saranno inaugurati alcuni grandi pannelli dipinti a mano con soggetti a tema che resteranno permanentemente ad abbellimento.

