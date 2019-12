Vallecrosia. Il Family Band Gospel Choir si esibisce a Montecarlo venerdì 13 dicembre alle 19.30, nella Salle Prince Pierre del Grimaldi Forum, un evento prestigioso: il concerto internazionale di gala per gli auguri di Natale 2019 del Com.It.Es. con l’Italian Gospel Choir.

Organizzatore è il Com.It.Es. Principato di Monaco (Comitato degli italiani all’estero) il cui presidente è Ezio Greggio e sarà presente S.E. l’ambasciatore Cristiano Gallo.

L’Italian Gospel Choir è il coro nazionale che rappresenta l’Italia nella musica gospel e ne indossa i colori; ha come principale obiettivo quello di raggruppare ed essere punto di riferimento per le formazioni (Corali, Ensemble o Gruppi) che operano nella musica gospel, vicini al mondo “Black” anche nei generi soul, blues, r&b e jazz, in Italia.

Infatti riunisce cori gospel provenienti da tutto il territorio nazionale ed essendo una “Nazionale” si esibisce in Italia e all’estero tenendo concerti di alto spessore artistico ed istituzionale. A Montecarlo sarà presente con una rappresentanza di circa 200 cantanti provenienti da tutta Italia diretti dal M° Alessandro Pozzetto.

E’ un orgoglio che all’interno di questa straordinaria formazione nazionale sia presente anche il nostro ponente ligure: infatti vi partecipa il Family Band Gospel Choir di Vallecrosia, coro di una ventina di elementi, diretto da Sonia Carioli. Il Family Band G.C. si sta distinguendo nell’ambito di questo genere musicale con concerti sempre più curati che esprimono la gioia e l’entusiasmo tipici del gospel contemporaneo.

E’ un grande onore per noi far parte dell’”Italian Gospel Choir”, dichiara la direttrice, ed è davvero straordinario condividere l’emozione del cantare gospel con tanti coristi che vengono da varie parti d’Italia, fondere le nostre voci in “un solo coro”, come ama dire il Presidente Francesco Zarbano che guida da anni con grande passione la Nazionale.

Il Family Band Gospel Choir si esibirà anche domenica 15 dicembre al Ristorante Erio di Vallecrosia dalle 20; sabato 21 dicembre alla Chiesa di San Giuseppe a Imperia alle 17.30; domenica 22 dicembre alla Casa Serena di Poggio Sanremo alle 16; sabato 28 dicembre a Ospedaletti P.zza IV novembre alle 15.30 e concluderà il tour natalizio domenica 29 dicembre a Varazze.