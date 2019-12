Vallecrosia, concerto di Stefano Mhanna nella Sala Polivalente

Vallecrosia. Concerto di Stefano Mhanna 5 gennaio alle 16 nella Sala Polivalente, in via Colombo. Suonerà con violino e pianoforte brani di Bach, Beethoven, Chopin, Liszt e Paganini.

Ideatore del Festival Classica Senza Limiti, fondatore e direttore dell’orchestra Novi Toni Comites e solista. È violinista, violista, pianista, organista, compositore e direttore d’orchestra. Fondatore della Scuola Musica D. Bosco a Roma, organista ufficiale presso la basilica Sacro Cuore a Castro Pretorio e la chiesa di S. Dorotea in Trastevere.

Ha conseguito i diplomi accademici di V.O. in violino (2007), viola (2012), pianoforte (2012) e organo e composizione organistica (2012) e la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (2019). Ha effettuato i tirocini didattici in violino (2007-2009) e in organo e composizione organistica (2012-2015).

Tra i premi e i riconoscimenti: Premio SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) – Rotary per la sezione archi – Via Vittoria di Roma – Ministero degli Affari Esteri – 7 concorsi -Menzione speciale Società Umanitaria di Milano -Premio CIDIM – Pressenda – Riconoscimento AIARP – Riconoscimento dal Governatorato dello Stato Città del Vaticano – Comune di Roma.

Già ospite in Rai, Mediaset, Canale Italia, Tv2000, Radio Vaticana e altre emittenti. Già solista e direttore per prestigiosi enti concertistici e in sale di interesse nazionale, tra cui il Grande Regio di Torino, il Piccinni di Bari, l’Auditorium Parco della Musica e il Teatro Nuovo G. Menotti di Spoleto.