Vallecrosia, allerta meteo: il Sindaco ringrazia la squadra della protezione civile

Vallecrosia. L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i componenti della protezione civile comunale per la professionalità dimostrata e la costante presenza sul territorio comunale, in orario diurno e notturno con attività di sgombero di materiale franoso, monitoraggio del territorio e per l’opera di assiduo supporto al personale del comando di polizia locale intervenuto, durante lo stato di allerta arancione e rossa dello scorso mese di novembre 2019.