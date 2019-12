Vallebona, musica rock intorno al “fögu” con i Playrace

Vallebona. La sera del 2 gennaio dalle 21 il paese sarà animato dalla musica de I Playrace.

L’appuntamento è intorno al tradizionale “fögu” per divertirsi e ballare ascoltando classici del rock e cover degli anni ’70, ’80 e ’90.

In questi tre anni hanno messo in scena tantissimi spettacoli nella nostra provincia perfezionando ogni volta la loro esibizione e introducendo sempre nuovi brani alla loro scaletta per soddisfare le esigenze di tutti.