Vallebona, da “U fogu” arriva Babbo Natale: consegnerà doni ai bimbi del paese

Vallebona. Babbo Natale porterà tanti doni ai bimbi del paese il 24 dicembre alle 16.

Grande attesa tra i più piccini per l’arrivo di “Papà Natale” che da “U fogu” consegnerà i regali a chi è stato buono durante l’anno. Si potranno inoltre degustare cioccolata calda, dolcetti e pandoro sull’ape che viene dal Polo Nord.

Verso sera invece verrà acceso il tradizionale fuoco del Bambino, “U fogu du bambin”, che sarà mantenuto vivo per tutte le festività fino al giorno in cui verrà bruciata la Befana, il 6 gennaio, in uno scenario scintillante e scoppiettante, come augurio per il nuovo anno e per salutare le feste.

L’evento della Vigilia di Natale verrà organizzato dai ragazzi del Carugiu per festeggiare e brindare insieme in attesa del giorno della nascita di Gesù.