Vallebona. Su un’ape-slitta Babbo Natale è arrivato in paese insieme a una renna e ad un elfo e ha portato tanti doni ai bimbi che lo attendevano da “U fogu”.

Musica, palloncini e dolci hanno rallegrato il pomeriggio dei più piccini che hanno potuto anche degustare cioccolata calda, dolcetti e pandoro sull’ape proveniente dal Polo Nord in una magica atmosfera natalizia. L’evento è stato organizzato dai ragazzi del Carugiu. La Banda Musicale di Vallebona si è poi esibita proponendo diversi brani di Natale.

La festa continuerà questa sera quando verrà acceso il tradizionale fuoco del Bambino, “U fogu du bambin”, che sarà mantenuto vivo per tutte le festività fino al giorno in cui verrà bruciata la Befana, il 6 gennaio, per salutare le feste.