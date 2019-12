Uomo trovato morto a Ventimiglia, indaga la Polizia

Ventimiglia. Un uomo di 57 anni è stato trovato morto nel proprio appartamento, dove viveva da solo, in via Brigate Partigiane a Ventimiglia.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa dell’uomo: non vedendolo da qualche giorno e non avendo sue notizie, alcuni residenti hanno chiamato i soccorsi.

Giunti sul posto, vigili del fuoco e personale sanitario del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del cinquantasettenne. Presso l’abitazione dell’uomo si è recata anche la polizia, che sta compiendo accertamenti sull’accaduto.

Al momento l’ipotesi più accreditata è che il decesso sia avvenuto per cause naturali. E’ comunque atteso l’arrivo del medico legale per ulteriori approfondimenti.