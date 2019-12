Uefa Europa League, gli imperiesi Massa e Alassio protagonisti a Copenaghen

Imperia. Gli imperiesi Davide Massa e Stefano Alassio saranno protagonisti, rispettivamente come arbitro e assistente, alla partita di Uefa Europa League, nel gruppo B della 6^ giornata, che si terrà giovedì 12 dicembre alle 18.55 al Telia Parken a Copenaghen tra FC København e Malmö Fotbollförening.

«In questo derby scandinavo del gruppo B di UEFA Europa League si affrontano 2 squadre in piena corsa per la qualificazione ai 16 esimi di finale del torneo. Il F.C. København, attualmente primo nella classifica del girone a quota 9 punti, ed ancora imbattuto e il Malmö FF, attualmente secondo in classifica a quota 8 punti. I nostri due colleghi internazionali Uefa Davide Massa e Stefano Alassio saranno arbitro e assistente. La gara di andata è finita 1-1» – afferma la sezione AIA di Imperia.

«Il Copenhagen, attualmente primo nella classifica del girone a quota 9 punti, ed ancora imbattuto, potrebbe anche accontentarsi di un pareggio, visto che, con un punto, sarebbe certo della qualificazione. I danesi, tra l’altro, vengono dal successo in trasferta contro il Lugano (1-0). In campionato, invece, il Copenhagen è secondo in classifica a quota 43 punti, 7 in meno della vetta, nonché reduce da 3 vittorie di fila, l’ultima contro il Nordsjaelland (1-0 in trasferta). Danesi, dunque, in ottima forma nell’ultimo periodo. Tra i giocatori più rappresentativi troviamo l’ex Arsenal e Juventus NicklasBendtner.

Il Malmo, attualmente secondo in classifica a quota 8 punti, deve invece vincere per essere sicuro della qualificazione ai 16 esimi di finale di EuropLeague. Gli svedesi, infatti, hanno solo 2 punti di vantaggio nei confronti della terza del gruppo B, la DinamoKiev, e, dunque, potrebbero essere scavalcati dagli ucraini in caso di k.o. Inoltre, non perdono in Europa League da 4 gare.

In campionato, invece, il Malmo ha chiuso al secondo posto con 65 punti, solo 1 in meno rispetto al Djurgarden campione. Gli svedesi, con l’Allsvanskan ferma, si sono preparati a questo match giocando un’amichevole contro il Lincoln, club di Gibilterra, vincendola agevolmente (5-0)» scrive sulla pagina Facebook la sezione AIA di Imperia.