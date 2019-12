Tutto pronto per luna park, pista di pattinaggio e mercatini a Imperia

Imperia. Dopo l’accensione della luminarie natalizie, con il grande evento di piazza Dante dello scorso 26 novembre, Imperia sta per dare il via alle altre iniziative previste per le festività.

Domani sera, sabato 7 dicembre, sarà il turno delle attrazioni: a Oneglia, nello spazio manifestazioni di Banchina Aicardi, ci sarà l’apertura della pista di pattinaggio su ghiaccio, mentre a Porto Maurizio, in Calata Anselmi, aprirà il Luna Park.

Lunedì 9 dicembre sarà invece la volta dei mercatini di Natale, rinnovati nell’aspetto e nella location. Quest’anno esordiranno infatti le casette in legno, addobbate a tema natalizio, che faranno da cornice alla pista di pattinaggio su ghiaccio.

«Credo che questo Natale sia la cartina di tornasole dell’idea di città che ha il nostro sindaco. Una città che esce da anni bui con un’illuminazione di livello, che dimostra di saper crescere in qualità, come dimostrano i mercatini, e soprattutto viva, con la pista di pattinaggio e il Luna Park nelle due principali aree manifestazioni cittadine. C’è un’atmosfera positiva in città e credo che ne beneficerà anche il commercio», commenta l’assessore a Turismo e Commercio, Gianmarco Oneglio.

«In tanti ci dicono che Imperia non ricordava da tempo un Natale così. C’è stata grande attenzione ai particolari, con un lavoro che è stato programmato nei mesi scorsi. Sulle luminarie abbiamo riscontrato un apprezzamento quasi unanime e nei prossimi giorni andremo a illuminare anche altre zone della città. Per quanto riguarda i mercatini stiamo concludendo l’arredo e, una volta aperti, credo che contribuiranno a far vivere lo spirito del Natale in città», sottolinea l’assessore all’Arredo, Laura Gandolfo.