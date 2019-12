Turismo e trasporti, Berrino: «In quattro giorni sui treni da Lombardia a Ponente più di 5mila passeggeri»

Genova. «I dati pervenutici da Trenitalia confermano che da Milano dal 26 dicembre a ieri hanno viaggiato sui treni verso Albenga e Ventimiglia oltre 5 mila passeggeri. Ciò conferma che, nonostante l’interruzione necessaria e urgente di Genova Pegli (dalle 15 del 26 alle 5 del 30 dicembre), i treni per il Ponente hanno permesso a migliaia di turisti di raggiungere le località del savonese e della Riviera dei Fiori. Confermo inoltre che la circolazione da questa mattinata è ripresa regolarmente». L’assessore regionale ai Trasporti e al Turismo Gianni Berrino commenta i numeri dell’affluenza sui treni Intercity,Thello e Regionale Veloce deviati via Alessandria a causa dell’interruzione per i lavori di Genova Pegli dei giorni 26, 27, 28 e 29 dicembre.

Nel dettaglio, l’affluenza registrata sui treni Intercity 35355 da Ventimiglia a Milano delle 4.51, Intercity 35389 da Milano a Ventimiglia delle 18.40, Thello 35343 da Milano a Ventimiglia delle 9.40, Thello 35245 da Ventimiglia a Milano delle 15.10, Regionale Veloce 2187 da Milano ad Albenga delle 14.25 e Regionale Veloce 2195 da Milano ad Albenga delle 20.25 è stata di 5.349 passeggeri. Nella giornata di sabato 28 dicembre il picco dell’affluenza con 1.659 paseggeri.

Complessivamente nei giorni dell’interruzione di Genova Pegli sono state circa 50 mila le persone che hanno usufruito del trasporto regionale nel nodo di Genova tra Brignole e Voltri e da e per la Riviera di Ponente.