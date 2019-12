Tunnel del Tenda chiuso la notte, al via la manutenzione straordinaria

Ventimiglia. Per consentire l’intervento di manutenzione dell’infrastruttura di telecomunicazione a servizio della galleria, il tunnel di Tenda sarà chiuso al traffico dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 dicembre e dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 dicembre.

Inoltre, le Prefetture di Cuneo e delle Alpi Marittime hanno programmato l’annuale esercitazione all’interno del tunnel di Tenda, prevedendo uno scenario di incidente e coinvolgendo tutti gli enti interessati per simulare l’intervento in emergenza. Per garantire lo svolgimento dell’esercitazione, il tunnel verrà chiuso al transito dalle 19:00 di giovedì 12 alle 2:00 di venerdì 13 dicembre.

L’esercitazione ha lo scopo di mettere in pratica e migliorare gli aspetti operativi, procedurali e di comunicazione della macchina dei soccorsi, in attuazione al Piano di Emergenza Binazionale. I percorsi alternativi consigliati sono l’autostrada A6 Torino-Savona e l’autostrada A10 Savona-Ventimiglia.