Triora distribuisce 100 panettoni e pandori per sostenere la Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus

Triora. Quest’anno il Comune sostiene la Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus – LIFC con una campagna sociale importante e condivisa.

Il giorno 24 dicembre, durante la tradizionale festa in piazza, sarà allestito un gazebo per la distribuzione gratuita di 100 panettoni e pandori. Sarà gradita qualsiasi libera offerta. Panettoni e pandori “Paluani per LIFC” doneranno un respiro in più alle persone con fibrosi cistica, aiutando le Associazioni Regionali LIFC a potenziare i servizi di assistenza sul territorio.

Nella frazione di Realdo si potranno ammirare gli alberi di Natale partecipanti al concorso “Il tuo albero di Natale a Realdo”, a cura di APS Realdo Vive in collaborazione con Pro Loco Realdo e Osteria Desgenà. Tema di quest’anno la commemorazione dei 50 anni dallo sbarco sulla Luna.

Info: Comune di Triora – Tel. 0184 94049.