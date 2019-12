Imperia. Domenica 1° dicembre nella splendida cornice dello “Stadium 105” a Genova si è svolta la 31° edizione del Torneo di Natale organizzato dalla società Judo Marassi di Genova. Sono oltre 800 gli atleti che, provenienti da varie regioni d’Italia e dalla Francia, hanno dato vita ad una bellissima ed intensa giornata di judo durante la quale il numeroso pubblico ha avuto modo di applaudire gesti tecnici maturi eseguiti con pari impegno ed intensità sia dagli atleti adulti sia dai piccoli preagonisti.

La prima parte della giornata ha visto in lizza le classi agonistiche a partire dai giovani esordienti A (under 13) fino ai Master, a questa parte della competizione hanno partecipato anche diversi atleti ipovedenti e non vedenti a dimostrazione di quanto questa disciplina possa veramente essere praticata da tutti e con ottimi risultati.

Come sempre gli atleti grandi e piccoli del sodalizio imperiese hanno dato il massimo inanellando una serie impressionante di vittorie che hanno portato l’Ok Club sul gradino più alto del podio nella classifica finale per società.

Riportiamo qui di seguito i singoli piazzamenti:

medaglia d’oro per: Calimera Alessia, Cavalera Fabrizio, Celislami Justin, Donzellini Mattia, Gilli Fabrizio, Giromini Filippo, Greco Francesco, Guglieri Matteo, Haddan Sofia, Lanzafame Francesca, Lanzafame Aron, Marvaldi Francesco, Marzullo Rebecca, Petunia Giacomo, Potenza Andrea, Scevola Paolo, Torresan Marco, Vassallo Giacomo, Vicari Alex, Vicari Nicole, Valle Andrea, Vassallo Giada, Vieriu Alexandru.

Medaglia d’argento per: Biondi Aurora, Caporali Edoardo, D’Angelo Samuele, Donzellini Lorenzo, Floris Lorenzo, Fresia Enrico, Galletta Federico, Gilli Martina, Pozzoli Emilio, Saglietto Nicola, Sini Francesca, Totis Mattia, Tulipano Matteo.

Medaglia di bronzo per: Arciuolo Angelica, Ballerano Beatrice, Brezza Daniele, Colombo Gabriele, Condrò Alessio, Corigliano Marco, Crudo Chiara, Cuccaro Ethan, D’Angelo Martina, Giordano Nicolò, Guguian Delia, Guidi Gabriele,Haddan Yasmin, Iannuzzo Alice, Iannuzzo Gaia, Lanzafame Samia, Mancuso Samuel, Naso Francesco, Petunia Rachele, Pittaluga mattia, Torresan Giorgia, Vander Amelia, Zinghini Lorenzo.

Restano ai piedi del podio dopo essersi battuti con onore e determinazione: Condrò Edoardo, De Angeli Lorenzo, Dimitar Mihaylov, Viani Riccardo e Marzullo Lorenzo.