Taggia. Trionfo dell’A.T. Armesi alla 54a edizione del trofeo di tennis “Riviera dei Fiori”.

I giocatori di Arma hanno superato in finale la formazione di Vallecrosia sui campi neutri del T.C. Bordighera. Percorso netto quello della squadra del presidente Panizzi che, dopo aver vinto il girone a punteggio pieno, ha superato in semifinale il T.C. Vado per 6 a 1 prima di imporsi 4 a 1 nella finale odierna.

Protagonisti della vittoria: Cardi Lara, Carnesecca Roberto, Deidda Antonello, Faraldi Giorgio, Gandolfo Diego, Luciani Franco, Orengo Antonella, Regina Davide.