Trasporti, Mulè (Fi): «Ad Trenitalia chiaro, in Liguria servono più infrastrutture»

Ventimiglia. «Le parole dell’Ad di Trenitalia Orazio Iacono questa mattina in Commissione Trasporti alla Camera sono chiare e indiscutibili: la Liguria merita di più, ma c’è un gap infrastrutturale che c’è e va assolutamente colmato come continueremo a chiedere.

Nel frattempo vanno però rinforzati i collegamenti, allo stato insufficienti, soprattutto con Roma. È necessario agire in fretta, per questo rinnoviamo l’appello lanciato al ministro De Micheli già la settimana scorsa in Aula: lo Stato deve intervenire con risorse ingenti e ben programmate per investire su un territorio che ha bisogno di una rete ferroviaria e viaria in sicurezza ed efficiente». Lo afferma Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce azzurro dei gruppi di Camera e Senato.